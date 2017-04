Plus d'infos sur le concert Carte blanche à… Hervé Gudin à Orbagna

Herve Gudin musicien, guitariste, co-fondateur du collectif Art Sonic partage diverses expériences musicales.

De l'électro-acoustique au rock le plus extrême, il aime se retrouver dans des contextes musicaux écrits ou totalement improvisés. Toujours en lien avec les musiques électriques, il multiplie les projets allant des plus conventionnels aux plus radicaux .Un univers très singulier où la musique est portée jusqu'à sa déchirure, son explosion. Une musique électrique créée par l'utilisation élargie de la guitare électrique et de l'électronique. On peut penser à certains travaux de Brian Eno / Robert Fripp ou ceux des précurseurs du genre comme Keith Rowe et Fred Frith .

Au-delà de la musique, Herve Gudin explore les disciplines de la danse (Karole Armitage et les ballets de Nancy, Marie Cambois, Olivia Grandville, Patricia Kuypers, Nathalie Pernette, Laure Terrier) du cinéma expérimental (Me tamkine) de la vidéo (Thierry Vallino) et encore la lecture sonore (commande du CRL de Besanc on - lecture musicale).

Les pièces musicales sont soit enregistrées soit jouées en direct sur des spectacles visuels et chorégraphiques. La musique est écrite ou improvisée selon la proposition artistique tenue.

Site web : http://www.lacaborde-jura.com

Infos réservation :

La Caborde, Aire viti-culturelle Montée du Taret 39190 Orbagna 03.84.48.06.04