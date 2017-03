Plus d'infos sur le spectacle Cirque De Saint Petersbourg Et Ses Legende à Dole

Le grand cirque de Saint-Petersbourg vous présente « Légende » son tout nouveau spectacle 2017 !

Accompagné par le folklore des chants et des ballets Russes, laissez-vous emporter au pays des Steppes et des Toundras, avec une pléiade d'artistes qui font la tradition et la renommée du Cirque Russe à travers le monde !

Cette nouvelle création fait appel à des attractions acrobatiques de haut niveau, des gymnastes étonnants, des animaux surprenants et des clowns poétiques et hilarants !

Confortablement installé dans notre chapiteau entièrement équipé de sièges individuels, venez applaudir :

- La Cavalerie des Steppes Mongoles présentée par le légendaire Ghensis Khan,

- Les fascinants Chameaux de Sibérie et les Animaux Exotiques de Marina Demchukova,

- Le fameux Groupe mixte de Lions et de Tigres du Grand Cirque de Saint-Petersbourg,

- L'époustouflant et envoutant Ballet Aérien de Camilla,

- Du cirque National du Kazakhstan, Époustouflants Équilibres du Trio Todorov !

- À la coupole du chapiteau,les Envolées Aériennes de la ravissante Tatiana,

- Du jamais vu sous le chapiteau, la Magie des Bulles de Iurie Brachinov.

- Force et esthétique, Alisher aux Sangles Aériennes ;

2h de spectacle féérique et magique pour toute la famille accompagné par le célèbre clown Kolosko et le ballet du cirque de St-Petersbourg !

Place Enfant Gratuite pour les - de 24 mois, sous condition d'être assis sur les genoux d'un adulte.